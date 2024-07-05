Эксперт предсказал реакцию Запада создание новой евразийской безопасности

Страны Запада попытаются не допустить установления новой архитектуры безопасности в Евразии, о которой говорится в Астанинской декларации Совета глав государств-членов ШОС, а процесс её установления займёт время, поскольку в организации уважают позиции всех сторон, считает кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Иван Сафранчук.