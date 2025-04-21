Перманентный обман: ангарчанку судят за махинации с соцконтрактом в сфере косметологии

Жительницу Ангарска обвиняют в мошенничестве при получении социальной помощи. По версии следствия, она незаконно получила 280 тысяч рублей на развитие бизнеса в сфере перманентного макияжа, потратила их не по назначению и предоставила в соцзащиту фиктивные отчеты, сообщает региональная прокуратура.