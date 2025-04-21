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Иркутск Сегодня

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  • Амара Карпова
    Вечная память❤️🙏🌹🌹Геннадий Янгутов ...
  • Маша Глага
    А с миллиардами вороваными пусть дома сидят. )))Жительница Саянск...
  • fannieprize
    🙏🙏🙏Дмитрий Поздняков...

Перманентный обман: ангарчанку судят за махинации с соцконтрактом в сфере косметологии

Жительницу Ангарска обвиняют в мошенничестве при получении социальной помощи. По версии следствия, она незаконно получила 280 тысяч рублей на развитие бизнеса в сфере перманентного макияжа, потратила их не по назначению и предоставила в соцзащиту фиктивные отчеты, сообщает региональная прокуратура.

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