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ChatGPT успешно прошел «тест Тьюринга»

В рамках теста люди вели беседу, пытаясь определить, общаются ли они с человеком или с нейросетью. ChatGPT-4 смог ввести в заблуждение людей в 54% случаев ChatGPT успешно прошел проверку, известную как «тест Тьюринга», который оценивает уровень интеллекта, сравнимый с человеческим.

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