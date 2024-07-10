ChatGPT успешно прошел «тест Тьюринга»

В рамках теста люди вели беседу, пытаясь определить, общаются ли они с человеком или с нейросетью. ChatGPT-4 смог ввести в заблуждение людей в 54% случаев ChatGPT успешно прошел проверку, известную как «тест Тьюринга», который оценивает уровень интеллекта, сравнимый с человеческим.