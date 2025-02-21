 В Китае ученые обнаружили новый вирус, способный передаваться, как COVID 19

В Китае ученые обнаружили новый вирус, способный передаваться, как COVID 19В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать.
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