Устанавливая картонку перед радиатором охлаждения двигателя, автовладельцы стремятся блокировать поступление холодного воздуха в подкапотное пространство в морозную погоду

Это ускоряет прогрев и позволяет двигателю внутреннего сгорания дольше сохранять тепло. Но безопасно ли это делать в современных автомобилях? Установка картона перед решеткой радиатора кажется устаревшим и сомнительным методом.
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