В Тамбове при столкновении иномарок пострадали два человека

В Тамбове в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 25 апреля на улице Бориса Васильева. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 56-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo", на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, не пропустил "Datsun on-DO", двигавшийся навстречу.