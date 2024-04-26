В Тамбове при столкновении иномарок пострадали два человека

В Тамбове в ДТП пострадали два человека. Авария произошла 25 апреля на улице Бориса Васильева. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 56-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo", на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, не пропустил "Datsun on-DO", двигавшийся навстречу.
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