Почему в «Пятёрочке» и «Магните» спрашивают: «Чек нужен?» — позиция ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) обратила внимание на то, что кассиры в крупных сетях — «Пятёрочке», «Магните» и других — всё чаще спрашивают покупателей: «Чек нужен?».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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