Символ верности и веры в Победу: в Московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. На станции метро «Курская» при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы прошла акция «Синий платочек Победы» благотворительного фонда «Русская земля».
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