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Царьград

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«Ямал-Арена» в Салехарде: строительство завершат к 2026 году

«Ямал-Арена» в Салехарде: строительство завершат к 2026 году

Спортивный комплекс «Ямал-Арена» в Салехарде строится почти 10 лет, с августа 2016 по 2026 год. Задержки вызваны амбициозностью проекта и вечной мерзлотой.

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