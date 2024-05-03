В России объявлены в розыск бывшие главы Минфина и Нацбанка Украины

В СКР ранее обвинил Шлапака и Кубиву в финансировании так называемой антитеррористической операции (АТО) в ДонбассеМВД России объявило в розыск бывшего главу Министерства финансов Украины Александра Шлапака и экс-руководителя Национального банка Степана Кубива.