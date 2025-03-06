На Купянском направлении наблюдается встречное ожесточенное сражение

В ходе идущей СВО на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» ВС РФ продолжают постепенное расширение в разные стороны территории плацдарма на правом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная.
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