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"Всего-то 9 ударов" за ночь: Что изменилось в зоне СВО? Подполье вышло на связь, чтобы сообщить важное

"Всего-то 9 ударов" за ночь: Что изменилось в зоне СВО? Подполье вышло на связь, чтобы сообщить важное

Минувшей ночью армия России нанесла девять ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщает русское подполье, уточняя, что на самом деле сейчас происходит в зоне проведения специальной военной операции.

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