Новости СВО. ВС РФ освободили половину захваченной ВСУ Курской области. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 15.10.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» заявил об освобождении половины захваченной ВСУ Курской области Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в разговоре с РИА Новости, что российским военным удалось освободить примерно половину захваченной украинскими боевиками территории Курской области.