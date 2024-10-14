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  • Алекс Сэм
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Новости СВО. ВС РФ освободили половину захваченной ВСУ Курской области. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 15.10.2024

Новости СВО. ВС РФ освободили половину захваченной ВСУ Курской области. Карта боевых действий в Курской области на сегодня 15.10.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации в Курской области. Командир спецназа «Ахмат» заявил об освобождении половины захваченной ВСУ Курской области  Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в разговоре с РИА Новости, что российским военным удалось освободить примерно половину захваченной украинскими боевиками территории Курской области.

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