Электропикап Tesla Cybertruck свели в гонке со спорткаром Porsche 911 Turbo S

Начало серийного производства Tesla Cybertruck стало одним из самых важных событий автомобильной индустрии 2023 года, а сам электрический пикап — едва ли не самой востребованной моделью у журналистов и блогеров.
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