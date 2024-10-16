Авито Работа: внедрение в работу цифровых сервисов улучшило продуктивность 82% екатеринбуржцев

Изображение от freepik BrisperСогласно исследованию «Авито Работа», в котором приняли участие более 6 000 россиян, использование цифровых инструментов на рабочем месте набирает популярность среди екатеринбуржцев, рассказали в пресс-службе Авито по Уралу.
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