Авито Работа: внедрение в работу цифровых сервисов улучшило продуктивность 82% екатеринбуржцев

Изображение от freepik BrisperСогласно исследованию «Авито Работа», в котором приняли участие более 6 000 россиян, использование цифровых инструментов на рабочем месте набирает популярность среди екатеринбуржцев, рассказали в пресс-службе Авито по Уралу.