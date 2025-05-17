В Кремле пообещали проинформировать о планах переговоров Путина и Трампа

Кремль проинформирует о переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в случае если главы государств захотят их провести, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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