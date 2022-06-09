Сотрудники полиции в Северной Осетии спасли молодую женщину от рокового шага

Утром 7 июня сотрудники патрульно-постовой службы Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владикавказу как обычно заступили на дежурство по охране общественного порядка.
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