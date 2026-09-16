Lockheed Martin представила модульный концепт ракеты AGM-158 JASSM

Lockheed Martin впервые представила модульный концепт ракеты AGM-158 JASSM / © Lockheed Martin Новая архитектура позволит создавать различные варианты ракеты, использовать разные способы запуска и устанавливать различные комплексы датчиков, сохраняя при этом существующую производственную инфраструктуру JASSM и Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM).
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