Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 139 подписчиков

Lockheed Martin представила модульный концепт ракеты AGM-158 JASSM

Lockheed Martin представила модульный концепт ракеты AGM-158 JASSM

Lockheed Martin впервые представила модульный концепт ракеты AGM-158 JASSM / © Lockheed Martin Новая архитектура позволит создавать различные варианты ракеты, использовать разные способы запуска и устанавливать различные комплексы датчиков, сохраняя при этом существующую производственную инфраструктуру JASSM и Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM).

Вернуться к статье