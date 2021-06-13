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Выстрел в Мошкове

Выстрел в Мошкове

Вот уже вторую неделю кипят страсти вокруг инцидента в районе сибирского поселка. 28 мая на автотрассе «Сибирь» сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль «Тойота» с тонированными стёклами, однако водитель на полной скорости промчался мимо поста.

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