«Она в агонии, но у неё нет шансов»: Филипп Киркоров о Насте Ивлеевой

Лаура Джугелия взяла большое комплиментарное интервью у Филиппа Киркорова, предоставив артисту возможность в двухсотый раз объяснить, почему его незаслуженно затравили за участие в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой.
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