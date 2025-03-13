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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева выиграла 10-й матч подряд и сыграет со Швентек в 1/2 в Индиан-Уэллс

Мирра Андреева выиграла 10-й матч подряд и сыграет со Швентек в 1/2 в Индиан-Уэллс

Она обыграла украинку Элину Свитолину – 7:5, 6:3. Для 17-летней россиянки это 10-я победа подряд. Ранее она выиграла тысячник в Дубае.

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