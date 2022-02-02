Происшествия

8 подписчиков

В Липецкой области сотрудниками полиции по подозрению в покушении на сбыт крупной партии героина задержаны уроженцы ближнего зарубежья

Ночью возле остановки общественного транспорта на трассе «Орел - Тамбов» экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Задонскому району заметил припаркованный автомобиль, который показался полицейским подозрительным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх