В Липецкой области сотрудниками полиции по подозрению в покушении на сбыт крупной партии героина задержаны уроженцы ближнего зарубежья

Ночью возле остановки общественного транспорта на трассе «Орел - Тамбов» экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Задонскому району заметил припаркованный автомобиль, который показался полицейским подозрительным.
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