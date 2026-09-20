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Газета.ру

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Reuters: Совбез ООН может провести заседания высокого уровня по Украине

Reuters: Совбез ООН может провести заседания высокого уровня по Украине

На неделе высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 22 по 28 сентября, могут состояться заседания по вопросам конфликта на Украине, искусственного интеллекта и Ближнего востока, включая переговоры с лидерами арабских стран.

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