Reuters: Совбез ООН может провести заседания высокого уровня по Украине

На неделе высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 22 по 28 сентября, могут состояться заседания по вопросам конфликта на Украине, искусственного интеллекта и Ближнего востока, включая переговоры с лидерами арабских стран.