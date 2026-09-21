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Царьград

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В Подмосковье 25 января студенты впервые сыграют свадьбы прямо в вузах

В Подмосковье 25 января студенты впервые сыграют свадьбы прямо в вузах

В подмосковных вузах 25 января, в Татьянин день, впервые пройдут официальные выездные церемонии заключения брака для студентов, молодых преподавателей и сотрудников в рамках акции «Семейный диплом».

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