Трамп обещал осушить "вашингтонское болото". Теперь сам в нем погряз

Общеизвестно, что Дональд Трамп всегда производил впечатление "миротворца". Его резкая критика "вечных войн", в которые были вовлечены Соединенные Штаты (особенно на Ближнем Востоке), укрепила его репутацию политика, придерживающегося принципов реализма во внешней политике.