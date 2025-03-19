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Открытие сезона отдыха в Турции уже с 1 апреля: отдыхающих будут ждать раньше обычного, и на то есть причины

Открытие сезона отдыха в Турции уже с 1 апреля: отдыхающих будут ждать раньше обычного, и на то есть причины

Открытие сезона отдыха в Турции уже с 1 апреля: отдыхающих будут ждать раньше обычного, и на то есть причины Ольга БезродняяВ 2025 году высокий туристический сезон в Турции начнётся на две недели раньше, чем обычно, — 1 апреля вместо традиционной середины месяца.

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