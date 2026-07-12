«Краснодар» Галицкого заманивает героя ЧМ-2026, Дзюбу зовут в Первую лигу. Трансферы и слухи дня

Главное к этому часу.Что в России«ПСЖ» сохраняет интерес к БатраковуМихаил Шапаев, РФСВладимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что интерес со стороны французского «ПСЖ» к футболисту сохраняется.
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