🇺🇦ВСУшник жалуется, что у его подразделения дела идут, мягко говоря, не очень хорошо: "Вчера потеряли нашего последнего лейтенанта, погиб.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦ВСУшник жалуется, что у его подразделения дела идут, мягко говоря, не очень хорошо: "Вчера потеряли нашего последнего лейтенанта, погиб.
Свежие комментарии