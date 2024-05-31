"Скромный подход". Торговое здание построят в "неудобном" месте на Павловском тракте

Частный сектор вдоль магистрали постепенно сносят и застраивают новыми объектами Проект здания на Павловском тракте, 37 / Фото: ООО "Мастерская Золотова" Двухэтажное здание, в котором разместят торговые и административные помещения, планируют возвести на Павловском тракте, 37 (рядом с магазином "Формула").