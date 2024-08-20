В Доме романса исполнят арии и дуэты из оперетт

23 августа в 19.00 в Московском доме романса начнётся вечер классической оперетты. В программе — известные арии и дуэты из знаменитых оперетт Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, а также фрагменты из произведений русских композиторов в исполнении лауреатов всероссийских конкурсов Ирины Сухановой (сопрано), Дмитрия Боброва (тенор) и Александра Блока (фортепиано).