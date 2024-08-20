РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

В Доме романса исполнят арии и дуэты из оперетт

23 августа в 19.00 в Московском доме романса начнётся вечер классической оперетты. В программе — известные арии и дуэты из знаменитых оперетт Иоганна Штрауса, Франца Легара, Имре Кальмана, а также фрагменты из произведений русских композиторов в исполнении лауреатов всероссийских конкурсов Ирины Сухановой (сопрано), Дмитрия Боброва (тенор) и Александра Блока (фортепиано).

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