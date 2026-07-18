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Два брака, громкие слухи и позднее отцовство: как личные драмы изменили жизнь создателя «Квартета И» Леонида Бараца

Два брака, громкие слухи и позднее отцовство: как личные драмы изменили жизнь создателя «Квартета И» Леонида Бараца

Один из создателей знаменитого театра «Квартет И» Леонид Барац, которому исполняется 55 лет, признается, что всегда считал себя в первую очередь драматургом и автором, а не актером.

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