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Царьград

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В Коми найдены окаменелости возрастом до 419 млн лет

В Коми найдены окаменелости возрастом до 419 млн лет

Исследования были начаты в ходе стартовой полевой экспедиции текущего сезона.В окрестностях Ухты группа геологов нашла ископаемые останки, чей возраст, по предварительным оценкам, исчисляется сотнями миллионов лет.

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