Рогов: в Запорожской области ликвидирован японский наемник-спецназовец Кото Оно Офицер японского спецназа Кото Оно ликвидирован в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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