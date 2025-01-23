Рогов: в Запорожской области ликвидирован японский наемник-спецназовец Кото Оно Офицер японского спецназа Кото Оно ликвидирован в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.