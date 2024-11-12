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Дочь культового актера родила от звезды Marvel

Дочь культового актера родила от звезды Marvel

Дочь культового актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин родила третьего ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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