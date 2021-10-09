rostovgazeta

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Да и пусть мрут. Каждый сам себе делатель несчастья...В Новочеркасске л...
  • Юрий Паршаков
    Какая-то игра. Зачем шли на выборы, если не собирались работать в Думе? Судя по снимку кабинет у этого отказника в ра...Губернатор Васили...
  • Юрий Паршаков
    Каковы критерии отнесения того или иного района к той или иной зоне? И что это означает непонятно.В Ростовской обла...

Эксперт объяснил, чем Ростовская область привлекательна для серийных убийц

Эксперт объяснил, чем Ростовская область привлекательна для серийных убийц

Напомним, что за последние 30 лет в Ростовской области жертвами серийных убийц стали сотни человек. Однако следователь Амурхан Яндиев, который поймал Чикатило, склоняется к выводу, что маньяками, скорее всего, люди не рождаются, а становятся.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх