Эксперт объяснил, чем Ростовская область привлекательна для серийных убийц

Напомним, что за последние 30 лет в Ростовской области жертвами серийных убийц стали сотни человек. Однако следователь Амурхан Яндиев, который поймал Чикатило, склоняется к выводу, что маньяками, скорее всего, люди не рождаются, а становятся.