Мировое обозрение

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Давно пора этого рыжего негодяя посадить лет на 300 с гарантией, что он никогда уже не выйдет на свободу и больше не ..."Как только Чубай...
  • Владимир Грачев
    Ну, почему не показать Москву человеку. Немцам в 1944 году показывали и ему показать можно. Хочет на танке, не вопрос...Главкому ВСУ дали...
  • Владимир Шевченко
    Мигранты нужны богачам-капиталистам. К непорядочным народ не хочет идти работатьК итогам ВЭФ-2021...

Контрпроп у стен Кремля с фашистским душком

Контрпроп у стен Кремля с фашистским душком

Веселуха — Тилль Линдеманн под аккомпанемент Оркестра войск Национальной гвардии выступил на Красной площади на фестивале «Спасская башня» и исполнил песню «Любимый город», сообщает РИА Новости в своем ТГ-канале и добавляет видео, на котором на фоне кремлевской стены стоит оркестр и перед ним маленький человечек в одежде с белым верхом и темным низом на очень ломаном русском поет знаменитую и до сих пор любимую миллионами жителей бывшего СССР песню Марка Бернеса «Любимый город» (в реальности автор текста — советский поэт Евгений Долматовский, музыки — композитор Никита Богословский, только об этом помнят узкие специалисты).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх