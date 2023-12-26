Уилан заявил, что президенту США Байдену надо делать больше для его освобождения

Бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающий наказание в Российской Федерации по статье о шпионаже, выразил точку зрения о том, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену нужно делать больше для его освобождения.
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