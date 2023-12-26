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Уилан заявил, что президенту США Байдену надо делать больше для его освобождения

Уилан заявил, что президенту США Байдену надо делать больше для его освобождения

Бывший морской пехотинец Пол Уилан, отбывающий наказание в Российской Федерации по статье о шпионаже, выразил точку зрения о том, что президенту Соединенных Штатов Джо Байдену нужно делать больше для его освобождения.

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