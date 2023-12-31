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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леброн Джеймс: «Очевидно, это 3-очковый. Моя нога за линией. Это даже Стиви Уандер увидел бы»

«Очевидно, это 3-очковый. Моя нога за линией. Там даже зазор виден. Это даже Стиви Уандер заметил бы», – сказал Джеймс после поражения от «Миннесоты» (106:108).

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