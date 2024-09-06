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Карусель

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День рождения «Геройчиков»

День рождения «Геройчиков»

Геройчики, супервнимание! Вам досталось сложное задание: подготовить классный праздник, испечь самый вкусный торт и не забыть пригласить гостей на день рождения!   Приходите на незабываемый праздник! Миссия должна быть выполнена! День рождения «Геройчиков» — 9 сентября на телеканале «Карусель»! .

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