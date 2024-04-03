Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Европой правят «дети»: Кнайсль назвала Бербок и фон дер Ляйен 13-летними подростками

Европой правят «дети»: Кнайсль назвала Бербок и фон дер Ляйен 13-летними подростками

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира.

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Комментарии
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Eduard
Даже в Лондоне была эпоха &quot;чести&quot;,теперь Садома!
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9 час.
Eduard
Шутки этих(и не только их) далеко не детские!
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9 час.
Eduard
А потому что за волосы в суд не тащат,это порождает безнаказаность!
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9 час.

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