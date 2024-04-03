Европой правят «дети»: Кнайсль назвала Бербок и фон дер Ляйен 13-летними подростками

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира.
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