Бережём лес: В России откажутся от рассылки бумажных счетов ЖКУ

Гражданам активно предлагают отказаться от рассылки бумажных уведомлений в пользу электронных.В Госдуме одобрили проект поправок в Жилищный кодекс о распространении электронных квитанций за ЖКУ на всю Россию.
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