Редкая Ferrari 1967 года попала в ДТП в Москве

Раритетная Ferrari стоимостью несколько сотен миллионов рублей попала в дорожно-транспортное происшествие около «Москвы-Сити», о чем сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал фотографию поврежденной машины.
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