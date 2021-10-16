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Гороскоп на 16 октября по знакам Зодиака: Ракам работать, а Рыбам отдыхать

Гороскоп на 16 октября по знакам Зодиака: Ракам работать, а Рыбам отдыхать

В этот субботу с утра и весь световой день на нас будут влиять легкие и успешные 10-е Лунные сутки - время инициатив, новых планов и мужской энергетики.

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