В Бобруйске прошел показ спектакля ´Одна дома´.

В Бобруйске прошел показ противопожарного спектакля ´Одна дома´.Как сообщили в МЧС, перед показом инспекторы ведомства напомнили юным зрителям о самых важных правилах безопасности и предупредили, что шалость с огнем может привести к страшным последствиям.
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