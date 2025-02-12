В Бобруйске прошел показ спектакля ´Одна дома´.

В Бобруйске прошел показ противопожарного спектакля ´Одна дома´.Как сообщили в МЧС, перед показом инспекторы ведомства напомнили юным зрителям о самых важных правилах безопасности и предупредили, что шалость с огнем может привести к страшным последствиям.