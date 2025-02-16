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Царьград

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"Подозрительное бездействие власти": Мясников обличил самых опасных мошенников, которые прикрываются его именем

"Подозрительное бездействие власти": Мясников обличил самых опасных мошенников, которые прикрываются его именем

Доктор Александр Мясников обличил - уже не в первый раз - мошенников, прикрывающихся его именем. Уже многие годы аферисты торгуют в Сети чудо-лекарствами, якобы одобренными знаменитым врачом.

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