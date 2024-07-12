Петров день – 2024: как отметить народный праздник и о чем просить святых

12 июля отмечается Петров день – праздник, в котором сплелись народные и церковные традиции. В чем суть Петрова дня, с какими святыми он связан и что можно и нельзя делать в праздник, читайте на «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии