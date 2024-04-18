В Крыму продали принадлежавший Коломойскому* пансионат

ИТАР-ТАСС/Константин Сазончик/фото из архива Ранее принадлежавший украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому* пансионат "Лазурный берег" в Алуште, национализированный крымскими властями, пустили с молотка.
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