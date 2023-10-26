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Минобрнауки отменило выборы директора института с одним кандидатом

Минобрнауки отменило выборы директора института с одним кандидатом

Выборы директора академического института — Научно-технологического центра уникального приборостроения (НТЦ УП РАН), до которых Академия наук допустила лишь одного кандидата и не допустила бывшего директора, поддержанного коллективом, не состоятся.

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