Боевики Вооруженных сил Украины в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области повесили в церкви мирного жителя.
ВСУ повесили в церкви жителя Курской области
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Это же кем нужно быть, чтобы убивать в церкви... Да уж, украинцы, вы уже не то, что дно пробили, ничего святого у вас не осталось. Ну от Бога-то не уйдешь, не спрячешься!
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17 час.
Александр Пятнистый
Разве не понятно. что просто не нужно их брать в плен. Как власовцев в годы войны- расстрел на месте пленения. Ну можно заменить расстрел посадкой на кол- заслужили.
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16 час.
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