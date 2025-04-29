Глоба составил прогноз для всех знаков на неделю, с 29 апреля по 4 мая — Венера все переформатирует

Астролог рассказал, что ожидает нас в ближайшие дни. Астрология 123RF/legion-media.ruИзвестный астролог Богдан Глоба составил прогноз на неделю и рассказал, что ждет все знаки зодиака в конце апреля — начале мая.
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